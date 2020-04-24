В Иерусалиме состоялась церемония, посвященная 105-летию Геноцида армян. Как передает «Арменпресс», архимандрит Корюн Багдасарян на своей странице в социальной сети Facebook отметил, что из-за эпидемии коронавируса в этом году церемония прошла в скромных условиях.

“В 10 часов пять минут зазвучали колокола всех армянских церквей в Святой Земле, к которым присоединились и колокола церквей других общин. Колокола всех христианских общин зазвучали и в городе Хайфа, в память о жертвах Геноцида армян”, - отметил вардапет Корюн.

Затем к памятнику, посвященному Геноциду армян, после того, как прозвучал “Отче наш”, были возложены венки от имени Армянского патриархата и Союзов Иерусалима. В завершение выступил глава Армянской патриархии Иерусалима.

Геноцид, совершенный в отношении армян в 1915 году Османской империей, был величайшим преступлением начала 20-го века. Армяне всего мира отмечают 105-ю годовщину Геноцида армян. Факт Геноцида армян, осуществленного османским правительством, был обоснован, признан и подтвержден свидетельствами очевидцев, законами, резолюциями и решениями многих штатов и авторитетных международных организаций. Геноцид армян признали и осудили около трех десятков государств.

Подготовила Анна Гзирян