Для участия в виртуальном шествии 24 апреля на данный момент уже получено около 90 тысяч имен

Для участия в виртуальном шествии к Мемориалу Цицернакаберда на данный момент на номер 1915 было получено 85 575 имен, а на номер 00 374 33 19 15 00 - 3715.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

“Дорогие соотечественники, при написании сообщения следите за правилами, чтобы ваше сообщение не было отфильтровано и появилось бы на колоннах мемориала.

- По возможности пишите на армянском языке

- В одном сообщении пишите только одно имя и фамилию

- С одного и того же номера можно отправить максимум 5 сообщений

- Стоимость каждого сообщения, отправленного из Армении и Арцаха, составляет 1 драм, при отправке сообщения автоматически получаете ответное сообщение

- Тариф сообщения, отправленного из-за рубежа, рассчитывается по странам и операторам стандартным способом

При отправке из-за рубежа Вы не получите ответного сообщения”, - написал премьер.

Виртуальное шествие началось 23 апреля в 22:00. В нем могут участвовать и иностранцы.