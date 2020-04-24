Франция привержена борьбе с отрицанием: Макрон направил письмо президенту Армении

Президент Французской Республики Эммануэль Макрон направил письмо президенту Республики Армения Армену Саркисяну в связи со 105-летием Геноцида армян. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по вязям с общественностью аппарата президента Армении. В письме сказано:

“Господин президент,

Дорогой друг.

В этот день памяти 105-летия Геноцида армян шлю Вам, а также всему армянскому народу мои лучшие братские и дружественные приветствия.

24 апреля Франция вспоминает резню 600 представителей армянской интеллигенции Константинополя, которая положила начало геноциду. Сегодня Франция более чем когда-либо обязана защищать память жертв, бороться с отрицанием и извлечь серьезный урок из этой трагической истории.

В прошлом году моя страна, согласно принятому мною обязательству, объявила 24 апреля Днем памяти Геноцида армян. Строго уважая правила, продиктованные нынешним состоянием, я решил, что и в этом году этот день должен быть отмечен в Париже маленьким мероприятием в присутствии членов правительства Франции.

Это наследие и совместная память являются основой столь уникальных отношений между двумя нашими странами. Сегодня пандемия коронавируса, постигшая весь мир, ставит перед нами новые здравоохранительные, экономические и социальные вызовы. Мы противостоим этим вызовам вместе. И я уверен, что Франция и Армения в международных рамках будут совместно действовать во благо более эффективной многосторонней солидарности.

Какими бы ни были трудности, армяне могут рассчитывать на дружбу Франции. Верная своим обязательствам, Франция рядом с армянами в их стремлении достичь мира и благоденствия.

Господин президент, пожалуйста, примите мои глубокие заверения в уважении”.