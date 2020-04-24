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Конгрессмен США Джуди Чу призывает президента Трампа признать Геноцид армян

Конгрессмен США Джуди Чу призывает президента Трампа признать Геноцид армян

Конгрессмен США Джуди Чу призывает президента Дональда Трампа признать события 1915 года геноцидом. Как сообщает «Арменпресс», в интервью “Голосу Америки” Джуди Чу выразила надежду, что этот день наступит, и эти слова будут произнесены главой Белого дома. Это будет чрезвычайно важным посланием всему человечеству.

“Я горжусь тем, что представляю в Конгрессе большую армянскую общину Пасадены. Мне посчастливилось поближе познакомиться с армянской общиной и услышать историю армян. У меня бывали поводы встречаться с армянами, спасшимися от геноцида, которые на протяжении многих лет передавали свои истории поколениям. Я видела, как большая армянская община США долгое время боролась за признание и осуждение Геноцида армян. С первого же дня в Конгрессе я была частицей всех проармянских резолюций. Когда в обеих палатах Конгресса были приняты резолюции признания Геноцида армян, я сказала, что, наконец, справедливость восторжествовала. Я никогда не забуду этот день. Не забуду и слезы радости армян, присутствующих в этот день в Конгрессе, поскольку этого момента мы все долго ждали”, - сказала Джуди Чу. По ее словам, принятием резолюций Конгресс США признал события 1915 года геноцидом и высказался, что повторение подобных случаев недопустимо.

Конгрессмен отметила, что в этом году из-за эпидемии она не сможет вместе с армянской общиной еще раз почтить память жертв Геноцида армян, но подчеркнула, что она в душе вместе с армянами. По ее словам, можно с гордостью сказать, что спустя 105 лет добились совместного достижения в вопросе признания и осуждения Геноцида армян в США.

“Жизнь 1,5 млн армян дорога для нас, и мы никогда не забудем то, что произошло с армянами. Совместным трудом удалось добиться большого прогресса в контексте признания Геноцида армян и признания исторических фактов. Что касается дальнейших шагов, то я думаю, что на всей территории США необходимо провести работы, чтобы быть уверенным, что во всех сферах образования история геноцида армян будет преподаваться и будущим поколениям будут переданы соответствующие знания. Параллельно со всем этим я придаю важность также и демократическому прогрессу Армении и установлению мира в регионе. Я придаю большое значение продолжению работ по разминированию, чтобы в будущем мы смогли спасать человеческие жизни”, - добавила она.

Геноцид, совершенный в отношении армян в 1915 году Османской империей, был величайшим преступлением начала 20-го века. Армяне всего мира отмечают 105-ю годовщину Геноцида армян. Факт Геноцида армян, осуществленного османским правительством, был обоснован, признан и подтвержден свидетельствами очевидцев, законами, резолюциями и решениями многих штатов и авторитетных международных организаций. Геноцид армян признали и осудили около трех десятков государств.

В частности, в октябре 2019 года Палата представителей США приняла резолюцию, признающую и осуждающую Геноцид армян, в декабре того же года Сенат США принял резолюцию, подтверждающую позицию США по Геноциду армян. В марте 2010 года было принято соответствующее решение комитета Палаты представителей США. Комитет Палаты представителей также принял решение в октябре 2007 года. Совместное решение Палаты представителей США было принято в сентябре 1984 года, а также в апреле 1975 года. 11 мая 1920 года было принято решение Сената США. Решение Сената США было принято и в феврале 1916 года.


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БелТА

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https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
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