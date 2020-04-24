Конгрессмен США Джуди Чу призывает президента Трампа признать Геноцид армян

Конгрессмен США Джуди Чу призывает президента Дональда Трампа признать события 1915 года геноцидом. Как сообщает «Арменпресс», в интервью “Голосу Америки” Джуди Чу выразила надежду, что этот день наступит, и эти слова будут произнесены главой Белого дома. Это будет чрезвычайно важным посланием всему человечеству.

“Я горжусь тем, что представляю в Конгрессе большую армянскую общину Пасадены. Мне посчастливилось поближе познакомиться с армянской общиной и услышать историю армян. У меня бывали поводы встречаться с армянами, спасшимися от геноцида, которые на протяжении многих лет передавали свои истории поколениям. Я видела, как большая армянская община США долгое время боролась за признание и осуждение Геноцида армян. С первого же дня в Конгрессе я была частицей всех проармянских резолюций. Когда в обеих палатах Конгресса были приняты резолюции признания Геноцида армян, я сказала, что, наконец, справедливость восторжествовала. Я никогда не забуду этот день. Не забуду и слезы радости армян, присутствующих в этот день в Конгрессе, поскольку этого момента мы все долго ждали”, - сказала Джуди Чу. По ее словам, принятием резолюций Конгресс США признал события 1915 года геноцидом и высказался, что повторение подобных случаев недопустимо.

Конгрессмен отметила, что в этом году из-за эпидемии она не сможет вместе с армянской общиной еще раз почтить память жертв Геноцида армян, но подчеркнула, что она в душе вместе с армянами. По ее словам, можно с гордостью сказать, что спустя 105 лет добились совместного достижения в вопросе признания и осуждения Геноцида армян в США.

“Жизнь 1,5 млн армян дорога для нас, и мы никогда не забудем то, что произошло с армянами. Совместным трудом удалось добиться большого прогресса в контексте признания Геноцида армян и признания исторических фактов. Что касается дальнейших шагов, то я думаю, что на всей территории США необходимо провести работы, чтобы быть уверенным, что во всех сферах образования история геноцида армян будет преподаваться и будущим поколениям будут переданы соответствующие знания. Параллельно со всем этим я придаю важность также и демократическому прогрессу Армении и установлению мира в регионе. Я придаю большое значение продолжению работ по разминированию, чтобы в будущем мы смогли спасать человеческие жизни”, - добавила она.

Геноцид, совершенный в отношении армян в 1915 году Османской империей, был величайшим преступлением начала 20-го века. Армяне всего мира отмечают 105-ю годовщину Геноцида армян. Факт Геноцида армян, осуществленного османским правительством, был обоснован, признан и подтвержден свидетельствами очевидцев, законами, резолюциями и решениями многих штатов и авторитетных международных организаций. Геноцид армян признали и осудили около трех десятков государств.

В частности, в октябре 2019 года Палата представителей США приняла резолюцию, признающую и осуждающую Геноцид армян, в декабре того же года Сенат США принял резолюцию, подтверждающую позицию США по Геноциду армян. В марте 2010 года было принято соответствующее решение комитета Палаты представителей США. Комитет Палаты представителей также принял решение в октябре 2007 года. Совместное решение Палаты представителей США было принято в сентябре 1984 года, а также в апреле 1975 года. 11 мая 1920 года было принято решение Сената США. Решение Сената США было принято и в феврале 1916 года.