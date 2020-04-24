Мы всегда, сплоченно должны крепить нашу Родину: послание омбудсмена к годовщине Геноцида армян

Осуждение Геноцида армян, не сделанное в свое время, и не придание должной оценки этому тяжелейшему преступлению против человечества стало причиной, которая в дальнейшем привела к геноцидам и других народов.

Как передает «Арменпресс», об этом в своем послании по случаю 105-й годовщины Геноцида армян сказал омбудсмен Армении Арман Татоян.

“24 апреля, в День памяти невинных жертв Геноцида армян, мы поминаем 1,5 миллиона невинных жертв и преклоняемся перед их вечной памятью.

В этом году 105-ую годовщину Геноцида армян мы отмечаем в условиях чрезвычайного положения, но это не мешает армянам всего мира и прогрессивному человечеству помнить и осуждать первый геноцид 20-го века.

Осуждение Геноцида армян, не сделанное в свое время, и не придание должной оценки этому тяжелейшему преступлению против человечества стало причиной, которая в дальнейшем привела к геноцидам и других народов.

Отдавая дань памяти невинным жертва Геноцида армян, мы всегда, сплоченно должны крепить нашу Родину”, - сказал Татоян.

Геноцид, совершенный в отношении армян, Османской империей в 1915 г. был величайшим преступлением начала 20-го века. Армяне всего мира отмечают 105-ю годовщину Геноцида армян. Геноцид армян признали и осудили около трех десятков государств.

Карен Хачатрян