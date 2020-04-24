Армен Саркисян в Цицернакаберде воздал дань памяти жертвам Геноцида армян
11:51, 24 Апрель, 2020
В День памяти жертв Геноцида армян президент Республики Армения Армен Саркисян посетил Мемориальный комплекс Цицернакаберд, воздав дань памяти жертвам Геноцида армян. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.
От имени президента Республики Армения к Мемориалу жертв Геноцида армян был возложен венок. Президент возложил цветы к Вечному огню, увековечивающему память невинных жертв, и минутой молчания почтил их память.
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