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Армен Саркисян в Цицернакаберде воздал дань памяти жертвам Геноцида армян

Армен Саркисян в Цицернакаберде воздал дань памяти жертвам Геноцида армян

В День памяти жертв Геноцида армян президент Республики Армения Армен Саркисян посетил Мемориальный комплекс Цицернакаберд, воздав дань памяти жертвам Геноцида армян. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

От имени президента Республики Армения к Мемориалу жертв Геноцида армян был возложен венок. Президент возложил цветы к Вечному огню, увековечивающему память невинных жертв, и минутой молчания почтил их память.


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БелТА


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