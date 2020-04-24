Признание Турцией геноцида и справедливая компенсация не имеют альтернативы: Арарат Мирзоян

Председатель Национального собрания Республики Армения Арарат Мирзоян направил послание в связи с 105-й годовщиной Геноцида армян. «Арменпресс» представляет послание председателя Национального собрания Республики Армения․

“Сегодня мы поминаем память наших соотечественников, подвергшихся геноциду 105 лет назад на их исторической родине. 1,5 миллиона мужчин и женщин, стариков и детей были убиты только потому, что были армянами.

Это преступление, организованное в Османской Турции на государственном уровне, было преступлением не только против армянского народа, но и против всего человечества. Уверен, что признание факта Геноцида армян со стороны современной Турции и справедливая компенсация не имеют какой-либо альтернативы.

Как народ, прошедший и переживший это бедствие, мы обязаны по всем удобным поводам говорить не только о геноциде, совершенном в отношении наших предков, но и о других геноцидах, последовавших за ним, чтобы не допустить повторения подобных преступлений против человечества”.

Геноцид, совершенный в отношении армян, Османской империей в 1915 г. был величайшим преступлением начала 20-го века. Армяне всего мира отмечают 105-ю годовщину Геноцида армян. Геноцид армян признали и осудили около трех десятков государств.