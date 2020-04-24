Борис Джонсон планирует вернуться к работе с 27 апреля. ТАСС

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, восстанавливающийся после заражения коронавирусом, собирается вернуться к исполнению обязанностей с 27 апреля. Об этом в четверг сообщила газета Daily Telegraph.

По ее данным, Джонсон поручил своим помощникам организовать индивидуальные встречи с министрами на следующей неделе, чтобы войти в курс дел.

Издание отмечает, что лидер уже постепенно входит в рабочий ритм: он почти ежедневно общается с главой МИД Домиником Раабом, временно заменяющим его на посту премьер-министра, проводит совещания с советниками и знакомится с документами. Ожидается, что на следующей неделе Джонсон уже возглавит заседание правительства.

12 апреля премьер-министр Соединенного Королевства был выписан из лондонской больницы, где провел неделю с коронавирусной инфекцией, в том числе несколько дней - в отделении интенсивной терапии. На следующий день представитель Джонсона сообщил, что последний анализ премьера на коронавирус оказался отрицательным.

После выписки политик отправился восстанавливать здоровье в загородную резиденцию Чекерс под Лондоном.