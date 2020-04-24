В Вене возложат венки к Мемориалу памяти жертв Геноцида армян

В связи со 105-летием Геноцида армян посол Республики Армения в Австрии и Словакии Армен Папикян и сотрудники посольства возложат венки к памятнику Францу Верфелю, находящемуся в центре Вены, и к мемориалу, увековечивающему память жертв Геноцида армян, установленному во дворе Армянской апостольской церкви Св. Рипсиме.

Как передает «Арменпресс», об этом Папикян заявил в своем сообщении.

“Сегодня вместе с другими странами мы выражаем нашу признательность также и Австрии и Словакии за заботливое отношение к армянским общинам. Мы выражаем благодарность также и за позицию, осуждающую Геноцид армян. Помня и воздавая дань памяти жертв Геноцида армян, мы говорим: “Больше никогда”, - отметил Армен Папикян.

Геноцид, совершенный в отношении армян, Османской империей в 1915 г. был величайшим преступлением начала 20-го века. Армяне всего мира отмечают 105-ю годовщину Геноцида армян. Геноцид армян признали и осудили около трех десятков государств.

Все шесть фракций парламента Австрии 22 апреля 2015 года приняли совместное заявление о признании и осуждении Геноцида армян. Заявление четко определяет, что произошедшее с армянами в 1915 году есть геноцид, и призывает Турцию принять свою историю и признать Геноцид армян. Австрия признает свою ответственность в вопросе отношений с Османской империей во время Первой мировой войны и союзничества Австро-Венгрии.

В Национальной ассамблее Словакии 30 ноября 2004 года был принят Закон о криминализации отрицания Геноцида армян. Согласно принятому в 2011 году закону, отрицание геноцида наказывается лишением свободы на 5 лет.

Лилит Демурян