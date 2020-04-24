ФРГ лидирует в мире по числу излечившихся от COVID-19. Deutsche welle

Германия находится на первом месте в мире по числу излечившихся от COVID-19. По данным Университета Джонса Хопкинса, с опасным инфекционным заболеванием в стране уже справились 103 300 человек.

Вспышка нового коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе центрального Китая - 12-миллионной Ухани. Всемирная организация здравоохранения охарактеризовала ее как пандемию.