ФРГ лидирует в мире по числу излечившихся от COVID-19. Deutsche welle
11:16, 24 Апрель, 2020
Германия находится на первом месте в мире по числу излечившихся от COVID-19. По данным Университета Джонса Хопкинса, с опасным инфекционным заболеванием в стране уже справились 103 300 человек.
Вспышка нового коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе центрального Китая - 12-миллионной Ухани. Всемирная организация здравоохранения охарактеризовала ее как пандемию.
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