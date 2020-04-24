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Число подтвержденных в Армении случаев возросло до 1596, выздоровели еще 69 человек, скончались 3

Число подтвержденных в Армении случаев возросло до 1596, выздоровели еще 69 человек, скончались 3

В Армении зарегистрировано 73 новых случая заражения коронавирусом. Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении.

Общее число подтвержденных случаев коронавируса в Армении по состоянию на 11:00 24 апреля составило 1 569,  зарегистрировано 27 летальных исходов (прибавилось 3).

Всего было проведено 16 552 теста. Число выздоровевших пациентов увеличилось на 69, и общее число вылечившихся достигло уже 728. На данный момент фактическое лечение получают 841 пациентов. Из Министерства здравоохранения РА сообщают, что умершие пациенты были 87 лет, 84 лет и 81 года и имели сопровождающие хронические заболевания.

Правительство Армении на внеочередном заседании 13 апреля приняло решение о продлении срока чрезвычайного положения, объявленного 16 марта 2020 года, еще на 30 дней, с 17:00 14 апреля 2020 года до 17:00 14 мая 2020 года. В стране действует режим строгих ограничений.

Лилит Демурян


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