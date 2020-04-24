Раны исцелятся, когда Турция примет свое темное прошлое: Чарльз Танок

Бывший член парламента Соединенного Королевства и Европейского парламента Чарльз Танок призывает деятелей Великобритании и Евросоюза продолжать борьбу за признание Геноцида армян. В эксклюзивном интервью «Арменпресс» Танок обратился к 105-й годовщине Геноцида армян. “Несмотря на то, что прошло более века, время не стирает глубокого чувства несправедливости, ощущаемого армянским народом по всему миру, чудовищные преступления, совершенные младотурками, правящими Османской империей 105 лет назад, продолжают оставаться раной, которая не будет излечена. Это может излечиться только тогда, когда Турция смирится со своим темным прошлым во время Первой мировой войны”, - сказал Чарльз Танок.

Он также отметил, что в качестве 20-летнего члена Европейского парламента, старого друга Армении, а также того, кто восхищается достижениями армянской диаспоры в Великобритании, он надеется и призывает политических и общественных деятелей Великобритании и ЕС “продолжать содействовать делу достойного признания истребления армян 1915 года, которое сегодня могут назвать геноцидом, международным преступлением против человечества”, - сказал он.

Геноцид, совершенный в отношении армян, Османской империей в 1915 г. был величайшим преступлением начала 20-го века. Армяне всего мира отмечают 105-ю годовщину Геноцида армян. Геноцид армян признали и осудили около трех десятков государств.

Анна Григорян