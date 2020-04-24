Католикос Всех Армян направил послание в связи со 105-летием Геноцида армян

Католикос Всех Армян Гарегин II направил послание в связи с Днем памяти Святых мучеников Геноцида армян. «Арменпресс» представляет послание Католикоса Всех Армян․

“Дорогой народ, на родине и в диаспоре, сегодня мы всей нацией вновь преклоняем головы перед нашими святыми мучениками Геноцида армян, которые отдали свою жизнь во имя веры и Родины.

В годы Геноцида наш народ увидел резню полутора миллионов своих сынов, разрушение своих национально-духовных ценностей, наших святынь, монастырей и церквей, наших сел и городов, потерял большую часть своей исторической родины. Наши мученики, пройдя через страшные страдания, “стали частью страданий Христа, преобразующих его смерть и его воскресение” (посл. к Филиппийцам 3: 10) и, оставаясь незыблемыми в вере, были непобедимы духом и смертью, перенеслись в вечную жизнь, удостоившись Бессмертного рассвета святых.

Дорогие соотечественники, в этом году из-за эпидемии у нас нет возможности совершить паломничество к холму Цицернакаберда, сплотиться в наших церквях и перед памятниками, чтобы почтить память наших Святых мучеников. В этой ситуации мы помолимся в духовном единстве внутри своих семейных порогов и перед вечной памятью наших мучеников и вступим в обет осуществить заветные национальные видения обеспечения прогресса и благоденствия свободной и независимой нашей Родины, еще большего благоустройства диаспоры, всеобщего признания и осуждения Геноцида армян, победы нашего справедливого требования.

Эти желания мы можем воплотить в жизнь с осознанием долга и ответственности перед нацией и Отечеством, национальным единением и объединением наших усилий во имя Отечества и светлого армянского будущего.

Дорогой благочестивый народ, призываем в этот священный день вместе с молитвой просить заступничества наших святых мучеников перед Богом, чтобы наша жизнь была под благодатью и благословением воскресшего Христа, в мире и согласии, чтобы мы преодолевали стоящие перед нами испытания, и благословение и забота Господа были пастырем нашей Родины и нашего народа, разбросанного по всему миру. Отныне и вовек. Аминь”.