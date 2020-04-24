Требование Ай Дата является общечеловеческим и не имеет срока давности: Араик Арутюнян

Новоизбранный президент Республики Арцах Араик Арутюнян сообщил, что он 24 апреля в Мемориальном комплексе Цицернакаберд воздаст дань памяти жертв Геноцида армян. Как передает «Арменпресс», об этом Араик Арутюнян написал на своей странице в Facebook.

“Дорогие соотечественники, живущие на Родине и в диаспоре.

Сегодня в Цицернакаберде я воздам дань памяти жертвам Геноцида армян. Это первое неофициальное, но протокольное мероприятие избранного президента Республики Арцах, которое я считаю своеобразным посланием.

Признание и осуждение Геноцида армян со стороны цивилизованного мира - не только своеобразная оценка невыразимых лишений армянского народа или дань уважения памяти полутора миллионов наших мучеников. Это, в первую очередь, чувство ответственности перед Богом и поколениями, вместо чего, мы уже в течение 105 лет являемся свидетелями политики отрицания. Но требование Ай Дата является общечеловеческим и не имеет срока давности.

Мы уверенно продолжим нескончаемую борьбу за вечную жизнь нашего народа, все более укрепляя нашу единую Родину, в которой гражданин всегда будет иметь полное чувство безопасности, самореализации и надежности в отношении будущего. Это мое и наше видение.

Помним и требуем”, - написал Араик Арутюнян.