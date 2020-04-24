“Армянский парк” - общенациональный парк солидарности и памяти на территории Цицернакаберда

На днях президент Республики Армения Армен Саркисян представил свою идею создания “Армянского парка” на территории парка Цицернакаберд.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Армен Саркисян высказался, что сады Еревана – это его легкие, и чтобы наше население могло оставаться здоровым, нужно иметь сады – “здоровые общественные легкие”.

В этом контексте он предложил создать на территории Цицернакаберда “Армянский парк” - общенациональный парк, который протянется от памятника жертвам Геноцида армян на территории около 103 гектаров.

Представляя подробности идеи создания парка, президент Саркисян отметил: “Логика такова: первая зона парка будет состоять из участков, символизирующих регионы нашей исторической Родины, скажем, Ван, Эрзрум и др. Вторая будет представлять армянство диаспоры - наш армянский народ, живущий по всему миру, предположим, армянские общины Марселя, Нью-Йорка, Москвы, Новосибирска. Третья - сегодняшние регионы, города и структуры нашей Родины, например, Гюмри или Ереванский государственный университет. Это разделение символично в том смысле, что вся территория делится на отдельные участки и высаживаются деревья. Будет красиво, если количество деревьев составит 1,5 млн за каждую жертву - одно дерево. Этот парк будет символом наших исторических потерь и, в то же время, сегодняшнего армянского мира, армянской государственности Армении и Арцаха. При этом, разделяя парк на отдельные части и называя их историческими именами, мы будем воодушевлять людей, например, выходцы из Вана займутся соответствующей территорией и обработают ее. Это станет общенациональным парком, Армянским парком”.

Президент Саркисян отметил, что в свое время эту идею он обсуждал с одним из дизайнеров самых известных парков Европы, офис которого даже в виде чертежа сформулировал эту идею.

“Это предложение, чтобы мы таким образом вспоминали наши огромные потери: и человеческие, и исторические, и культурные, а с другой стороны - общенациональным образом, совместной работой всех нас будет создан сад, который будет носить наше имя – “Ай парк”. Этим мы покажем всему миру, что сделали правильные выводы из этой трагедии и подарим Еревану новые легкие, чтобы наш город жил в более здоровых условиях”, - сказал президент Саркисян.

По его словам, идея создания “Армянского парка” - общенациональная программа. “Думаю, что это будет очень важный вклад в разных смыслах - и в смысле национального единства, и в особом отношении к нашей истории, и в общественном здоровье, и в целом”.