В Армении есть труднопроходимые автодороги

Министерство ЧС Армении сообщает, что по положению на 09:40 24 апреля в Армении все автодороги в основном проходимы. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

Дороги, ведущие к крепости Амберд и к озеру Кари в Арагацотнской области, закрыты на неопределенное время.

В Гегаркуникской области дороги труднопроходимы для всех видов транспорта, дилижанские повороты труднопроходимы для грузовых автомашин.

На автодорогах Апаран-Арагац, Апаран-Цахкаовит - гололедица.

На участке “повороты Чайни”- метель.

В городах Ванадзор, Спитак, Степанаван, Ташир Лорийской области, в городе Джермук Вайоц Дзорской области, в городах Артик и Маралик Ширакской области, в городе Талин Арагацотнской области и в Апаране, в городе Дилижан Тавушской области, в Сюникской, Котайкской и Гегаркуникской областях идет снег.

О Ларсе

Согласно информации, полученной из дорожного департамента Министерства регионального развития и инфраструктур Грузии и ЦКУ МЧС России по Северной Осетии, автодорога Степанцминда-Ларс открыта только для грузовых автомобилей.

Также сообщаем, что решение о запрете въезда иностранцев на территорию Грузии остается в силе. Запрет не касается грузоперевозок.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях, снабженных зимними шинами.