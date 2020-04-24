24 апреля Президент Республики Арцах Бако Саакян направил послание в связи с Днем памяти жертв Геноцида армян 1915 года.

Как передает «Арменпресс» , в послании говорится:

"Дорогие соотечественники!

Сегодня отмечается 105-ая годовщина Геноцида армян. Мы воздаем дань уважения памяти наших безвинных жертв в особых условиях. По причине пандемии коронавируса, распространившегося по всему миру, мемориалы, увековечивающие память святых мучеников Геноцида, на это раз не будут многолюдны.

Однако более чем уверен, что каждый армянин в любой части мира мысленно переживает эту чудовищную трагедию, случившуюся более века назад, скорбит о наших сестрах и братьях, подвергшихся неописуемому насилию и пыткам, голоду и резне, оставшихся без родины и крова, о миллионах искалеченных судеб.

Мы переживаем с глубокой болью, но с надеждой, что никогда впредь не повторятся такие жестокие и бесчеловечные преступления не только с нашим народом, но и во всем мире.

Единственный способ достичь этой цели – безоговорочное признание и осуждение геноцидов. Мы благодарны тем странам и всем тем, кто стоит рядом с нами в этой борьбе.

Дорогие соотечественники!

Все мы должны извлечь уроки из истории, извлечь уроки из сегодняшней реальности и сделать все от нас зависящее, чтобы изо дня в день усиливать и укреплять армянскую государственность и нашу родину, сохранять непоколебимость нашего единства, нерушимость и неотвратимость пути вечности армянского народа".