Подтверждаем нашу приверженность делу предотвращения новых геноцидов: МИД Республики Армения

Министерство иностранных дел Республики Армения распространило заявление в связи со 105-летием Геноцида армян. «Арменпресс» представляет заявление МИД Армении.

“В этом году 24 апреля армяне всего мира вместе с армянским народом и друзьями всего человечества торжественно отметят 105-ю годовщину Геноцида армян, воздав дань памяти 1,5 млн Святых мучеников Геноцида армян.

Это ужасное преступление, совершенное с намерением полностью уничтожить армянский народ и лишить его родины, стало первым геноцидом 20-го века. Он и сегодня продолжает оказывать свое влияние на безопасность армянского народа.

Продолжающееся отрицание и оправдание Геноцида армян со стороны Турции, сухопутная блокада Армении, а также выступления с подчеркнутой антиармянской позицией в рамках нагорно-карабахской проблемы создают угрозы безопасности для потомков жертв Геноцида армян и для Республики Армения.

105 лет назад армянский народ, несмотря на все международные гарантии и обещания безопасности, оказался одиноким, уязвимым и беззащитным перед этим преступлением и перед жестокими зверствами преступников. Армянский народ, переживший ужасы геноцида, пережил их вопреки всем трудностям. Народ, переживший геноцид, не только сумел сохранить и развить свою национальную идентичность в разных уголках мира, но и нашел в себе силы восстановить и вернуть армянскую государственность. С тех пор обеспечение безопасности армянского народа на своей исторической родине было и остается важнейшей миссией и обязательством Республики Армения.

Борьба за международное признание Геноцида армян в течение десятилетий показала, что никакая сила не способна победить историческую справедливость и истину. Расширение географии признания Геноцида армян является лучшим доказательством этого. Особенно важно, что ряды государств, признающих геноцид армян, пополнили те, кто внес неоценимый вклад в спасение жертв геноцида и предоставление им убежища в своих странах.

Признание прошлого важно для настоящего и будущего. Это сдерживающая сила для предотвращения подобного преступления или повторения геноцида в любом уголке мира.

Признание истины и поминовение прошлого являются важными предпосылками для сохранения справедливости, борьбы с человеческим достоинством, безнаказанностью и объединения вокруг международной солидарности.

Сегодня вновь склоняя голову перед памятью святых мучеников Геноцида армян, мы подтверждаем нашу приверженность делу восстановления исторической справедливости и предотвращения новых геноцидов”.