Президент Ливана Аун направил обращение к 105-й годовщине Геноцида армян

“Преступление, совершенное человеком, будет длиться до тех пор, пока оно остается безнаказанным. Геноцид армян - яркое тому подтверждение”. Как передает «Арменпресс», это сказал президент Ливана Мишель Аун в своем послании к 105-й годовщине Геноцида армян.

“Геноцид, осуществленный против армянского народа - это печать на общечеловеческом сознании, которая постоянно напоминает нам, что преступление, совершенное человеком, будет длиться пока оно остается безнаказанным. Справедливость - единственный путь ведущий к гуманизму”, - сказал президент Аун.

Геноцид, совершенный в отношении армян, Османской империей в 1915 г. был величайшим преступлением начала 20-го века. Армяне всего мира отмечают 105-ю годовщину Геноцида армян. Геноцид армян признали и осудили около трех десятков государств. Первое решение относительно Геноцида армян Палаты депутатов Ливана было принято 3 апреля 1997 года, 11 мая 2000 г. Парламент еще одним решением осудил это преступление.