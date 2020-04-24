Мир и армянство всего мира отмечают 105-ю годовщину Геноцида армян

Геноцид, совершенный в отношении армян в 1915 году Османской империей, был величайшим преступлением начала 20-го века. Армяне всего мира отмечают 105-ю годовщину Геноцида армян.

Однако, в связи с эпидемией коронавируса, 24 апреля вход в Мемориальный комплекс “Цицернакаберд” будет закрыт для всех посетителей. Как передает «Арменпресс», единое присутствие армян вокруг Бессмертного огня в этом году будет выражено другим способом: чтобы подтвердить свое заочное участие граждане Армении и Арцаха могут отправлять сообщения со своим именем на короткий телефонный номер 1915, а из-за рубежа на номер +37433191500. Имена людей, отправивших сообщение, будут отражены на колоннах мемориала.

Резня армянского населения, осуществленная в годы Первой мировой войны в Османской империи, называется Геноцидом армян. Эти погромы в разных районах Османской империи были совершены младотурецким правительством. Первой реакцией со стороны международного сообщества на эти события было совместное заявление Франции, России и Великобритании, сделанное 24 мая 1915 года, в котором насилие в отношении армянского народа было названо “преступление против человечества и цивилизации”. Стороны ответственным за совершенное преступление считали турецкое правительство.

В годы Первой мировой войны младотурецкое правительство взяло на вооружение политику пантюркизма, направленную на сохранение останков Османской империи. Согласно программе этой политики, должна была быть создана великая Турецкая империя, границы которой простирались бы до Китая, включая все территории тюркоязычных народов Кавказа и Средней Азии. Программа предусматривала тюркизацию всех нацменьшинств на этом пути. Основным препятствием для реализации этой турецкой идеи считались армяне.

В преддверии Первой мировой войны в Османской империи проживало более 2 миллионов армян. В период 1915 – 1923 гг. жертвами турецкого ятагана пали около 1,5 млн армян, остальные - либо были насильственно исламизированы, либо нашли убежище в разных странах мира.

Термин “геноцид” в 1944 г. ввел в оборот польский юрист еврейского происхождения, профессор Рафаэль Лемкин. Семья Лемкина была одной из жертв еврейского Холокоста, и этим термином он хотел описать и определить систематизированную нацистскую политику убийств и насилия, а также и зверства против армян, соершенные в Османской империи в 1915 году.

Геноцид - организованное уничтожение какой-либо группы людей с целью положить конец их коллективному существованию. Следовательно, для осуществления геноцида необходимо централизованное программирование и внутренние механизмы реализации, что и делает геноцид государственным преступлением, поскольку только государство обладает всеми теми ресурсами, которые можно использовать для осуществления этой политики.

Геноцид армян 1915 года, начавшийся арестами 24 апреля и последующим уничтожением сотен представителей армянской интеллигенции, был первым этапом уничтожения армянского населения. В дальнейшем армяне всего мира начали отмечать 24 апреля как День памяти жертв Геноцида армян.

Вторым этапом реализации Геноцида армян был призыв в турецкую армию около 60 000 армянских мужчин, которые впоследствии были разоружены и убиты своими же турецкими соратниками.

Третий этап геноцида ознаменовался резней и депортацией женщин, детей, стариков в Сирийскую пустыню. В ходе депортации сотни тысяч людей были убиты турецкими солдатами, полицейскими, курдскими и черкесскими бандами. Многие умерли от голода и эпидемических заболеваний. Тысячи женщин и детей подверглись насилию.

Завершающий этап Геноцида армян - абсолютное отрицание массового выселения и массового истребления армянского народа на его же родине, осуществленного турецким правительством. Несмотря на продолжающийся процесс международного признания Геноцида армян, Турция всячески борется против признания Геноцида армян, в том числе используя фальсификацию истории, различные пропагандистские средства, лоббинг и т. д.

9-го декабря 1948 г. Организация объединенных наций приняла Конвенцию “О предупреждении преступления геноцида и наказании за него”, согласно которой геноцид определяется как международное преступление и подписывающие государства обязуются предотвращать его, а также наказывать совершивших геноцид.

Признание

Факт Геноцида армян, осуществленного османским правительством, был обоснован, признан и подтвержден свидетельствами очевидцев, законами, резолюциями и решениями многих штатов и авторитетных международных организаций. 1915-23. Полный список документов, документирующих массовые убийства армянского населения в Османской империи как заранее запрограммированные и последовательно осуществляемые геноцидные акты, велик.

Ниже представлен краткий список государств, организаций, органов самоуправления и городских советов, признавших Геноцид армян, составленный по данным Министерства иностранных дел Республики Армения.

Парламентские решения, законы и декларации

Резолюция Народного собрания Сирийской Арабской Республики о признании и осуждении Геноцида армянского народа, осуществленного Османским государством - 13 февраля, 2020г.

Резолюция Сената США о признании и осуждении Геноцида армян - 12 декабря, 2019 года

Резолюция, подтверждающая позицию США по Геноциду армян со стороны Палаты представителей США - 30 октября, 2019 года

Позиция Ассамблеи Республики (парламента Португалии ) по Геноциду армян - 26 апреля, 2019 г.

Инициатива Палаты депутатов Италии, призывающая правительство Италии признать Геноцид армян - 10 апреля, 2019 г.

Указ президента Франции Эммануэля Макрона о признании 24 апреля Национальным днем памяти Геноцида армян - 10 апреля, 2019 года

Резолюция Палаты депутатов парламента Чехии о признании и осуждении Геноцида армян и других преступлений против человечества - 26 апреля 2017 г.

Резолюция Парламента Дании - 26 января, 2017г.

Утверждение Сенатом Франции положения о криминализации отрицания Геноцида армян - 14 октября 2016 г.

Резолюция комитета Кнессета Израиля по образованию, культуре и спорту - 01 августа 2016 г .

Резолюция Бундестага ФРГ - 02 июня, 2016 г.

Резолюция Сената Парагвая - 29 октября, 2015 г.

Резолюция Палаты представителей Королевства Бельгии - 24 июля, 2015г.

Резолюция Федерального сената Федеративной Республики Бразилия - 29 мая, 2015г.

Великое Герцогство Люксембурга, резолюция Парламента - 6 мая, 2015 г.

Российская Федерация, заявление Государственной Думы в связи со 100-летием Геноцида армян -24 апреля, 2015 г.

Заявление Президента Федеративной Республики Германия Йоахима Гаука - 23 апреля, 2015г.

Заявление Парламента Австрии в связи с 100-й годовщиной Геноцида армян - 22 апреля, 2015г.

Резолюция Европарламента в связи со 100-летием геноцида армян - 15 апреля 2015 года

Чешская Республика, резолюция комитета по внешним сношениям Палаты депутатов парламента в связи со 100-летием геноцида армян - 14 апреля, 2015 г.

Чили, резолюция Палаты депутатов-14 апреля 2015 г.

Заявление Святейшего Папы Римского Франциска во время мессы в Ватикане - 12 апреля 2015 года

Резолюции Сената и Палаты депутатов Боливии - 27 ноября 2014 года

Резолюция Парламента Швеции - 11 марта 2010 г .

Решение комитета Палаты представителей США - 4 марта 2010 г .

Постановление парламентского пленарного заседания МЕРКОСУР - 19 ноября 2007г .

Постановление комитета Палаты представителей США - 10 октября 2007г .

Решение Сената Чили -7 июля 2007г.

Аргентина, закон - 15 января 2007 г .

Специальное заявление Сената Аргентины - 19 апреля 2006г.

Постановление Ассамблеи Литвы - 15 декабря 2005г.

Постановление Европарламента - 28 сентября 2005г .

Постановление Национальной ассамблеи Венесуэлы-14 июля 2005г.

Постановление Парламента Германии - 15 июня 2005г.

Постановление Сената Аргентины - 20 апреля 2005г.

Постановление Парламента Польши - 19 апреля 2005г.

Нидерланды, постановление Парламента-21 декабря 2004г.

Постановление Национальной ассамблеи Словакии - 30 ноября 2004г .

Постановление Палаты общин Канады - 21 апреля 2004 г.

Декларация Сената Аргентины - 31 марта 2004 г.

Уругвай, Закон - 26 марта 2004г.

Законопроект Аргентины - 18 марта 2004г .

Швейцария (Швейцарская Конфедерация) Закон, постановление Национального совета - 16 декабря 2003г.

Решение Сената Аргентины - 20 августа 2003г.

Постановление Сената Канады - 13 июня 2002г .

Постановление Европарламента - 28 февраля 2002г .

Молитва Иоанна Павла II в Мемориальном комплексе Цицернакаберд - 26 сентября 2001г .

Франция, Закон -29 января 2001г.

Постановление Палаты депутатов Италии-16 ноября 2000г.

Постановление Европарламента-15 ноября 2000г.

Законопроект Сената Франции-7 ноября 2000г .

Постановление Парламента Ливана-11 мая 2000г.

Швеция, доклад Парламента-29 марта 2000г.

Законопроект Национальной ассамблеи Франции-28 мая 1998г .

Постановление Сената Бельгии-26 марта 1998г .

Постановление Палаты депутатов Ливана-3 апреля 1997г.

Постановление Палаты представителей США 3540 - 11 июня 1996г.

Постановление Парламента Греции-25 апреля 1996г .

Постановление Палаты общин Канады-23 апреля 1996г .

Постановление Думы РФ-14 апреля 1995г.

Решение Сената Аргентины - 5 мая 1993 г.

Постановление Европарламента - 18 июня 1987г.

Совместное решение Палаты представителей США 247 - 12 сентября 1984г.

Постановление Палаты представителей Кипра-29 апреля 1982г.

Резолюция Палаты представителей Кипра-24 августа 1975 г.

Совместное решение Палаты представителей США 148-9 апреля 1975 г.

Постановление Сената и Палаты представителей Уругвая-20 апреля 1965 г.

Постановление Сената США 359-11 мая 1920 года

Акт Комитета помощи Ближнему Востоку Конгресса США-6 августа 1919г.

Сенат США, прилагаемое решение 12-9 февраля, 1916г.

Совместная декларация Франции, Великобритании и России - 24 мая, 1915г.

Компании и некоммерческие организации

Признание Геноцида армян парламентом Андского союза наций (Боливия, Колумбия, Эквадор, Перу) - 20 сентября 2016г.

Международная организация Франкофонии, заявление генерального секретаря - 24 апреля, 2015г.

Элли Визл гуманитарная организация - 9 апреля 2007г .

Ассоциация по правам человека Турции, филиал в Стамбуле - 24 апреля 2006 г.

Доклад, подготовленный Международным центром переходного правосудия для TARC - 10 февраля 2003г.

Европейский альянс YMCA - 20 июля 2002г.

Европейский совет, Парламентская ассамблея, декларация - 24 апреля 2001г.

Лига прав человека - 16 мая 1998г.

Европейский совет, Парламентская ассамблея, декларация-24 апреля 1998г.

Ассоциация геноцидоведов - 13 июня 1997г.

Парламент Курдистана Велат Дервейи - 24 апреля 1996г.

Союз еврейских общин Америки - 7 ноября 1989г.

Подкомиссия ООН по защите меньшинств и предотвращению дискриминации - 2 июля 1985г.

Постановление суда - 16 апреля 1984г.

Всемирный совет церквей - 10 августа 1983г .

Постановление Генеральной Ассамблеи ООН - 9 декабря 1948 г.

Доклад комиссии ООН по военным преступлениям - 28 мая 1948 г.