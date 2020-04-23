Посол РФ в Армении почтил память жертв Геноцида армян

По случаю 105-й годовщины Геноцида армян Чрезвычайный и Полномочный посол России в Армении Сергей Копыркин и военный и военно-воздушный атташе при посольстве А.В.Грищук 23 апреля в мемориальном комплексе Цицернакаберд возложили венок к монументу из 12 наклонённых базальтовых плит, а также цветы к Вечному огню.

Как сообщает Арменпресс, руководители дипмиссии и военного атташата минутой молчания почтили память жертв этой страшной трагедии в истории армянского народа.