Время в Ереване: 11:07:36,   23 Апрель

Посол РФ в Армении почтил память жертв Геноцида армян

Посол РФ в Армении почтил память жертв Геноцида армян

По случаю 105-й годовщины Геноцида армян Чрезвычайный и Полномочный посол России в Армении Сергей Копыркин и военный и военно-воздушный атташе при посольстве А.В.Грищук 23 апреля в мемориальном комплексе Цицернакаберд возложили венок к монументу из 12 наклонённых базальтовых плит, а также цветы к Вечному огню.

Как сообщает Арменпресс, руководители дипмиссии и военного атташата минутой молчания почтили память жертв этой страшной трагедии в истории армянского народа.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1

https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации