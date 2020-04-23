Посол Франции в Армении почтил память жертв Геноцида армян

Посол Франции в Армении Джонатан Лакот разместил на своей странице в Facebook фотографии из Мемориала жертвам Геноцида армян. Как сообщает Арменпресс, посол, в частности, написал:

«Как и каждый год в День памяти жертв Геноцида армян, 24 апреля, венок посольства Франции в Армении перед мемориалом Цицернакаберда. 24 апреля является Национальным днем памяти жертв Геноцида армян также и во Франции».