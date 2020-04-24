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В Армении живут три женщины, пережившие Геноцид армян

В Армении живут три женщины, пережившие Геноцид армян

В государственной службе социального обеспечения Министерства труда и социальных вопросов Армении пенсии получают 3 женщины пережившие Геноцид граждан. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве труда и социальных вопросов Армении. Это Овсанна Мирханян (1915 года рождения) и Мари Киракосян (1908 года рождения), Епракси Геворкян (1914 года рождения).

Родившиеся на территории бывшей Османской империи до 31 декабря 1915 года, помимо своей пенсии, от государства получают также надбавку в размере 50% своей пенсии и 100 000 драмов как пережившие Геноцид.

Когда в 2013 году, в преддверии 100-летия Геноцида армян, Арменпресс начал спецпроект “Очевидец”, в Армении проживали 40 переживших.


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БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1

https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
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