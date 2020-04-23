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Мхитарян поблагодарил медработников

Мхитарян поблагодарил медработников

Полузащитник итальянской «Ромы», капитан сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян поблагодарил врачей за их работу по борьбе с эпидемией коронавируса в эти дни.

«Вы делаете фантастическую работу по спасению жизней. Спасибо медработникам за их самоотверженность, мужество и трудолюбие. Мы рядом с вами», - как сообщает Арменпресс, сказал Мхитарян в видеообращении на своих страницах в социальных сетях.

По состоянию на 23 апреля число людей, зараженных новым типом коронавирусной инфекции в мире достигло 2 млн 659 тыс 163. По данным исследовательских центров коронавируса, число погибших возросло до 185 тыс, вылечились 730 тыс 393 человека.


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БелТА


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