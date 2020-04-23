Непризнание Геноцида армян является новым геноцидом: член Палаты депутатов Италии

Итальянский депутат Джулио Чентемеро считает новым геноцидом тот факт, что многие страны мира еще не признали Геноцид армян. Об этом в беседе с Арменпресс сказал член Палаты депутатов Италии, член группы дружбы Италия-Армения, руководитель департамента итальянско-армянских отношений межпарламентского союза Италия-Армения и член партии «Лега» Джулио Чентемеро.

«Геноцид армян - это геноцид человечества. Человечество, принесенное в жертву идеологии, безумию, господству одной правящей группы, которая использовала низшие инстинкты, пытаясь сохранить свою власть. По словам Чентемеро, тот факт, что многие страны еще не признали геноцид как таковой, является «еще одним геноцидом, который повторяется каждый год 24 апреля», - сказал итальянский парламентарий.

Депутат отметил, что непризнание правды по экономическим или политическим причинам не только подлежит осуждению, но и опасно.

«Тот факт, что в мире все еще есть люди, которые не признают правду из-за страха перед экономическими или политическими последствиями, является не только предосудительным, но и опасным. Это означает, что человечество еще не учится на своих ошибках. Это означает, что мы все еще не можем жить в мире с миром. Но в моем сердце есть большая надежда, надежда, связанная с маленьким и большим армянским народом. Спасибо, армяне. Спасибо, армянский народ», - сказал депутат.

Палата депутатов Италии 16 ноября 2000 года приняло решение о признании Геноцида армян. 10 апреля 2019 года Палата депутатов начала инициативу, призывающую итальянское правительство признать Геноцид армян.

Геноцид армян был признан рядом итальянских государственных и городских советов.

Норайр Шогикян