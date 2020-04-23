По случаю 105-й годовщины Геноцида армян в Армении выключили освещение улиц
21:01, 23 Апрель, 2020
По случаю 105-й годовщины Геноцида армян, 23 апреля, в 21:00, прозвенели колокола всех церквей Армении, а освещение на улицах Еревана и областных центров было отключено на 3 минуты. Как сообщает Арменпресс, гражданам было предложено выключить свет в своих квартирах и символически объединиться вокруг вечного огня, светя из окон мобильными телефонами.
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