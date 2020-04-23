По случаю 105-й годовщины Геноцида армян в Армении выключили освещение улиц

По случаю 105-й годовщины Геноцида армян, 23 апреля, в 21:00, прозвенели колокола всех церквей Армении, а освещение на улицах Еревана и областных центров было отключено на 3 минуты. Как сообщает Арменпресс, гражданам было предложено выключить свет в своих квартирах и символически объединиться вокруг вечного огня, светя из окон мобильными телефонами.

Фото: Татев Дурян, Айка Манукяна

Камо Сейранян и Лиана Алексанян в Цицернакаберде исполнили песню «Приди, мой соловей».