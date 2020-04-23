Первый президент Латвии направил послание по случаю 105-й годовщины Геноцида армян

Первый президент Латвии (1993-1999) Гунтис Улманис направил послание по случаю 105-й годовщины Геноцида армян. Как передает Арменпресс, об этом сообщило посольство Армении в Литве, Латвии и Эстонии на своей странице в Facebook.

«Войны 20-го века принесли большие страдания многим европейским народам, включая латышей и армян. Сегодня словами осуждения и сочувствия хочу коснуться массовых убийств и лишений, совершенных против армянского народа в Османской империи в начале Первой мировой войны, считаю их одной из величайших трагедий этого глобального конфликта. Убежден, что народы мира сделали выводы из ошибок и страданий своих предков, чтобы предотвратить повторение такой жестокости по отношению к любой нации», - отметил Гунтис Улманис.