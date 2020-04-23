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Президент Республики Арцах провел рабочее совещание с членами комендатуры

Президент Республики Арцах провел рабочее совещание с членами комендатуры

Президент Республики Арцах Бако Саакян 23 апреля провел рабочее совещание с членами комендатуры, созданной с целью осуществления единого руководства силами и средствами, обеспечивающими правовой режим чрезвычайной ситуации.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Республики Арцах, на совещании были обсуждены мероприятия, проводимые в рамках борьбы с новым коронавирусом.

Президент Саакян дал поручения руководителям соответствующих органов по надлежащему решению обсужденных вопросов.

В совещании участвовали комендант, госминистр Григорий Мартиросян, другие должностные лица.


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БелТА


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