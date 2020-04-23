Президент Республики Арцах провел рабочее совещание с членами комендатуры
18:45, 23 Апрель, 2020
Президент Республики Арцах Бако Саакян 23 апреля провел рабочее совещание с членами комендатуры, созданной с целью осуществления единого руководства силами и средствами, обеспечивающими правовой режим чрезвычайной ситуации.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Республики Арцах, на совещании были обсуждены мероприятия, проводимые в рамках борьбы с новым коронавирусом.
Президент Саакян дал поручения руководителям соответствующих органов по надлежащему решению обсужденных вопросов.
В совещании участвовали комендант, госминистр Григорий Мартиросян, другие должностные лица.
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