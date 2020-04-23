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Количество зараженных коронавирусом в Арцахе достигло 8

Количество зараженных коронавирусом в Арцахе достигло 8

Результаты тестов одного гражданина на новый тип коронавируса в Республике Арцах, были положительными: количество зараженных людей достигло 8. Как сообщает Арменпресс, об этом сообщает министерство здравоохранения Республики Арцах.

«Упомянутый выше гражданин был контактером первого выявленного человека в Карвачаре, был самоизолирован с 11 апреля, а с 17 апреля был изолирован в Республиканском медицинском центре», - сообщили в министерстве.

На сегодняшний день в Арцахе зарегистрировано 8 случаев новой коронавирусной инфекции, 3 из которых уже вылечились. На данный момент в Арцахе изолированы 20 граждан, 195 человек прошли тестирование.


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БелТА


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