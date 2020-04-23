Чартерным рейсом Москва-Санкт-Петербург-Ереван на родину возвращаются 230 граждан Армении

Чартерным рейсом Москва-Санкт-Петербург-Ереван авиакомпании “Уральские авиалинии” 23 апреля на родину возвращаются 230 граждан Армении. Как передает Арменпресс, об этом сообщает посольство Армении в РФ.

«Совместными усилиями стало возможным обеспечить бесплатный выезд граждан на родину. Этим рейсом в Армению доставляются также предоставленные российской стороной министерству здравоохранения Армении тесты на коронавирус, реагенты и предметы первой необходимости», - говорится в сообщении посольства.

Напомним, что возвращающиеся в Армению граждане должны будут пройти 14-дневный обязательный карантинный режим