Эта трагедия не забыта: послание литовского депутата по случаю годовщины Геноцида армян

Глава межпарламентской группы дружбы с Арменией парламента Литвы Гуода Бурокиене направила послание по случаю 105-й годовщины Геноцида армян. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе посольстве Армении в Литве, Латвии и Эстонии.

«Каждый год 24 апреля на протяжении более ста лет армяне всего мира и все прогрессивное общество отмечают печальный день - день памяти жертв Геноцида армян 1915-1916 гг․ Около 1,5 миллиона армян стали жертвами массовых убийств и депортаций. Это было одно из величайших злодеяний 20-го века, нанесшее неисчислимые потери всему армянскому народу. Эта трагедия не забыта.

Литва, как и многие другие страны, признала Геноцид армян. Человечество должно быть информировано об этой трагедии, чтобы предотвратить повторение такой истории. Армяне, которые были разбросаны по всему миру из-за этой трагедии, создают активные общины, которые строят прочные связи и поддерживают свою историю.

В этих сложных условиях глобальной борьбы с пандемией и социальной изоляции мы должны сохранять единство, проявлять международную солидарность и поддерживать нашу историческую память. Пользуясь случаем, мои дорогие друзья, выражаю наилучшие пожелания крепкого здоровья, надежды и терпения», - говорится в послании.