COVID-19. В Испании за день зафиксировано 440 случаев смерти: ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ

Число заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа COVID-19 в мире достигло 2 млн 659 тыс 163 человек. Как передает Арменпресс, по данным исследовательских центров коронавируса, число смертности превысило 185 тыс. Число выздоровевших - 730 тыс 393 человек.

В США, оказавшихся на первом месте по числу инфицированных вирусом, 849 тыс 092 подтвержденных случаев. Число летальных исходов - 47 тыс 684 человек. В Испании число подтвержденных случаев - 213 тыс 024. Число смертности в Испании составляет 22 тыс 157 человека.

В Италии число инфицированных - 187 тыс 327 человек, число летальных исходов - 25 тыс 085. Во Франции - 159 тыс 877 подтвержденных случаев, число летальных исходов - 21 тыс 340. В Германии - 150 тыс 773 подтвержденных случаев, число летальных исходов - 5 319. За Германией следует Великобритания, обойдя страну происхождения инфекции Китай. Показатель заражения в Великобритании - 133 тыс 495 инфицированных, число летальных исходов - 18 тыс 100. Число подтвержденных случаев в Турции - 98 тыс 674, скончались 2 376 человек.

Общее число подтвержденных в Иране случаев составляет 87 тыс 026 человека. Общее число летальных исходов составляет 5 481 человек. За день здесь выявлено 1030 новых случаев. В стране, где произошла вспышка пандемии, Китае - 82 тыс 798 инфицированных, 10 новых случаев, скончались 4 632 человека.

После Китая следует Россия. В России - 62 тыс 773 инфицированных, число летальных исходов - 555. За день здесь выявлено более 4 тыс новых случаев. В Бразилии - 46 тыс 348 инфицированных, в Бельгии - 42 тыс 797, в Канаде - 40 тыс 190, в Нидерландах - 35 тыс 729.

В Грузии зарегистрировано 420 случаев заражения коронавирусом, 5 летальных исхода.

Число заразившихся в ОАЭ достигло 8 тыс 756 человек, здесь зарегистрировано 56 случаев смерти. В Катаре коронавирусом заразились 7 тыс 764 человек, смертность - 10 случаев. В Египте - 3 659 случаев, здесь скончались 276 человек. В Кувейте зарегистрировано 14 летальных случая, 2 399 случаев заражения. Число инфицированных в Ираке - 1 631, смертность - 83. Число заразившихся в Сирии достигло 42 человек. Скончались 3 больных.

В Греции продлили ограничения по коронавирусу

Все ограничительные меры, введённые в Греции для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19, продлеваются на неделю, до 4 мая, сообщил официальный представитель правительства страны Стелиос Петсас на брифинге в четверг.

В Греции 27 апреля должны были истечь различные ограничения, введенные с середины марта. В стране не работает большинство предприятий, запрещен бесцельный выход из дома и передвижение на автомобилях.

"Сегодня я объявляю, что все ограничительные меры, которые действуют до 27 апреля, продлеваются на неделю, до 4 мая. В начале следующей недели премьер-министр Кириакос Мицотакис обратится к грекам и представит план правительства на следующий период", - сказал Петсос.

Он заявил, что переход к нормальной жизни будет медленным, постепенным, разбит на фазы, рассчитанные май-июнь.

"К каждой фазе мы будем переходить от недели к неделе", - сказал Петсас.

По его словам, это сделано для того, чтобы не ухудшилась ситуация с коронавирусом, которая в Греции намного лучше, чем в соседних странах.

МВД Италии готовится вновь разрешить похоронные церемонии

В ближайшее время МВД Италии предложит правительству страны пересмотреть ограничения на проведение похоронных церемоний, сказала в интервью Avvenire в четверг, 23 апреля, глава ведомства Лучана Ламоргезе.

Нынешняя ситуация, когда из-за введенных вследствие эпидемии ограничительных мер участие близких в похоронах не допускается, является «по-человечески неправильной», сказала Ламоргезе.

22 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о приостановке работы всех предприятий страны, кроме стратегических, а также всех учреждений торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов.

В правительстве Израиля требуют открыть парикмахерские и цветочные магазины

Члены правительства Израиля обсудили дальнейшую отмену ограничений, связанных с карантином, однако вокруг этого шага разгорелась жаркая дискуссия, сообщает израильское издание «Последние новости».

По данным журналистов, спор возник на совещании после того, как некоторые министры заметили, что генеральный директор министерства здравоохранения Моше Бар-Симан-Тов добавил в проект правил пункт, запрещающий возобновление работы торговых центров, где находятся более 15 магазинов, не посоветовавшись с генеральным прокурором и не обсудив эту меру с другими должностными лицами.

Министр финансов Израиля Моше Калон раскритиковал этот шаг и потребовал немедленно разрешить открытие таких предприятий, как пункты обмена валюты и парикмахерские, поскольку они имеют решающее значение для экономики. Министр финансов также потребовал разрешить вынос продуктов из ресторанов, открытие цветочных магазинов и других предприятий.

Известно также, что более 300 торговых сетей и магазинов потребовали от правительства выполнения ряда требований, связанных с кризисом, который вызван карантином, в противном случае угрожая не открывать магазины.

Меркель назвала коронавирус самым серьезным вызовом в истории ФРГ

Эпидемия коронавируса стала самым серьезным вызовом для Германии со времени создания Федеративной Республики. Об этом заявила в четверг канцлер Германии Ангела Меркель, выступая с заявлением в Бундестаге.

"Мы все - правительство и парламент, вся наша страна - столкнулись с испытанием, которого еще не было со времени окончания Второй мировой войны, времен основания Федеративной Республики Германия", - считает она. "Мы будем вынуждены еще долго жить с этим вирусом", - сказала Меркель. "И вопрос, как нам препятствовать тому, чтобы вирус когда-нибудь одолел нашу систему здравоохранения и привел к многочисленным жертвам, будет еще долго оставаться центральным вопросом для политиков в Германии и Европе", - считает она.

Канцлер также утверждала, что за все время ее пребывания на посту главы правительства ФРГ еще ни одно решение не давалось ей так тяжело, как решение об ограничении социальных контактов для граждан во время распространения коронавируса. "Заверяю, едва ли какое решение во время канцлерства далось мне так же тяжело, как ограничение индивидуальных cвобод", - сказала Меркель.

Глава правительства указала также на необходимость производства защитной одежды, в частности респираторных масок, в самой Германии. "Пандемия учит нас: нехорошо, когда защитная одежда поступает из далеких стран", - заметила она. "Ситуация на рынке таких материалов напряженная. Маски, которые стоят несколько центов, могут во время пандемии стать стратегическим фактором", - констатировала Меркель.

Австралия оставит границы закрытыми и сохранит запрет на выезд еще на четыре месяца

Австралия сохранит запрет на международные поездки и оставит границы закрытыми по крайней мере еще на четыре месяца. Об этом в четверг сообщил главный санитарный врач страны Брендан Мерфи в ходе онлайн-выступления в парламентском комитете по противодействию пандемии.

"Международная обстановка на данный момент такова, что любое ослабление пограничных мер было бы крайне рискованным шагом. Я рекомендовал национальному комитету по безопасности продлить жесткий запрет на выезд австралийцев из страны и разрешить въезд на ее территорию только возвращающимся из-за рубежа гражданам", - сказал Мерфи.

Он также отметил, что распространение вируса в мире идет чрезвычайно активно и не стоит "ожидать значительных перемен в ближайшие четыре месяца", а значит, несмотря на некоторое смягчение эпидемиологических ограничений внутри Австралии, границы страны должны оставаться закрытыми.

Мерфи рассказал, что в ближайшее время будет рассматриваться возможность снять ограничение на проведение массовых мероприятий, но "масштабные события все равно останутся под запретом". "Будет также пересмотрен еще ряд ограничений, введенных для спортивных сооружений, мелких розничных магазинов и детских площадок, но мы сначала должны оценить риск для здоровья населения", - подчеркнул главный санитарный врач Австралии.

В настоящий момент в Австралии зарегистрировано 6 659 случаев заражения коронавирусом. С 25 января, когда в стране был выявлен первый случай заражения, 4 671 заболевший выздоровел, 75 пациентов умерли от заболевания, вызванного вирусом.

В США подтвердили заражение кошек COVID-19

Тесты двух домашних кошек в американском штате Нью-Йорк дали положительный результат на коронавирус COVID-19, сообщает Associated Press.

Чиновники центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) заявили, что кошки имели легкие респираторные симптомы. Предполагается, что животные заразились вирусом от людей в своих домах или окрестностях.По сообщению агентства, хозяин одной из кошек переболел ОРВИ примерно за неделю до того, как заболело его животное. У владельца второй кошки был подтвержден COVID-19. Отмечается, что у него есть и другая кошка, у которой нет симптомов заболевания.

В начале апреля у нескольких тигров и львов в зоопарке Бронкса в городе Нью-Йорке был диагностирован COVID-19. Кроме того, китайские ученые обнаружили антитела к коронавирусу у 102 кошек в китайском Ухане. Хотя коронавирус, по-видимому, передается от человека к животным, у ученых нет доказательств того, что животные могут передавать его людям.

"Мы не хотим, чтобы люди паниковали. Мы не хотим, чтобы люди боялись домашних животных. Нет никаких доказательств того, что домашние животные играют определенную роль в распространении этой болезни среди людей", - заявил Кейси Бартон Бехравеш, сотрудник CDC.

На Пхукет впервые за 20 лет вернулись группы редких кожистых черепах

На популярных туристических пляжах Таиланда впервые за 20 лет появились большие группы редких кожистых черепах, сообщает The Sun. Из-за коронавируса туристы покинули курорты. И экологи обнаружили, что животные, которых в последние годы становится все меньше, делают на пляжах Пхукета самые большие гнезда за последние десятилетия. По словам директора Морского биологического центра Пхукета Конгкиата Киттиватанавонга, в прошлом году не было такого количества отложенных яиц, потому что у черепах был высокий риск быть убитыми рыболовными снастями.

Этот вид земноводных - крупнейшие в мире морские черепахи, они под угрозой исчезновения в Таиланде. Животные откладывают яйца в темных и тихих районах, они не могут это делать на переполненных туристами пляжах. Эксперты также добавили, что численность не только этих черепах, но и других морских видов, таких как дельфины и дюгони, обитающих в регионе, также увеличилась.