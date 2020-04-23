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Удвоен лимит на бесконтактные платежи картами VisaIDBank-а

Удвоен лимит на бесконтактные платежи картами VisaIDBank-а

Бесконтактные платежи сегодня более чем актуальны. Отныне для новых карт лимитна совершение платежа без ввода PIN-кода составляет20 000 драмов РА. Дляоплаты с помощью карт VisaPayWave IDBank-a в разных точках продаж вам просто нeoбходимо поднести карту к POS-терминалу.

Таким образом, IDBank дает возможность своим клиентам не подвергать опасности свое здоровье и осуществлять платежи на еще большую сумму, не передавая карту продавцу.

В банке сообщили, что бесконтактно можно также оплачивать картами IDBank-a, прикрепленными к кошельку Idram с использованием технологий QR և NFC.

ID Bank предлагает карты IdramRocketVisa, а также VisaGold, Visa Platinum, Visa Signature, VisaInfinite дебетовые и кредитные карты, которые вы можете заказать в приложении Idram и навеб-сайтеБанка.

БАНК КОНТРОЛИРУЕТСЯ ЦБ РА

 

 


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