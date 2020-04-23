Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 23-04-20

ЕРЕВАН, 23 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 23 апреля, курс доллара США сократился на 0.14 драмa и составил 479.67 драм. Курс евро сократился на 4.09 драмa и составил 516.84 драм. Курс российского рубля вырос на 0.12 драмa и составил 6.38 драм. Курс британского фунта сократился на 0.75 драмa и составил 592.54 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 431.95 драмa и составила 26379.67 драм. Цена серебра сократилась на 0.99 драмa и составила 229.94 драм. Цена платины выросла на 752.44 драмa и составила 11782.21 драм.