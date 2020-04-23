24 апреля в Цицернакаберде впервые пройдет 11-часовая концертная программа
17:17, 23 Апрель, 2020
24 апреля по случаю 105-й годовщины Геноцида армян в Цицернакаберде впервые пройдет 11-часовая концертная программа. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции заявил заместитель мэра Еревана Тигран Вирабян.
«На данный момент в Цицернакаберде ведутся масштабные творческие, административные и технические работы. Творческая и художественная часть будет транслироваться в прямом эфире. Впервые в Цицернакаберде пройдет концертная программа продолжительностью 10-11 часов», - сказал Вирабян.
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