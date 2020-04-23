24 апреля в Цицернакаберде впервые пройдет 11-часовая концертная программа

24 апреля по случаю 105-й годовщины Геноцида армян в Цицернакаберде впервые пройдет 11-часовая концертная программа. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции заявил заместитель мэра Еревана Тигран Вирабян.

«На данный момент в Цицернакаберде ведутся масштабные творческие, административные и технические работы. Творческая и художественная часть будет транслироваться в прямом эфире. Впервые в Цицернакаберде пройдет концертная программа продолжительностью 10-11 часов», - сказал Вирабян.