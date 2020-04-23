В рамках 14-го мероприятия правительство окажет помощь студентам

Состоялось очередное заседание правительства Республики Армения, которое вел премьер-министр Никол Пашинян.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, правительство утвердило четырнадцатое мероприятие по нейтрализации экономических последствий коронавируса, целью которого является содействие тем учащимся высших учебных заведений и послевузовских образовательных программ, которые являются гражданами Республики Армения. Бенефициарами данного мероприятия являются учащиеся последних курсов в платной системе бакалавриата, магистратуры и клинической ординатуры, имеющие за все время обучения вплоть до конца первого полугодия 2019-2020 учебного года средний показатель оценок 90 и выше процентов от наивысшей оценки, учащиеся остальных курсов данных категорий, средний показатель оценок которых составляет 90 и более процентов. Бенефициарами также являются учащиеся государственных и имеющих государственную лицензию вузов, которые учатся на платной основе в очных и заочных отделениях бакалавриата, магистратуры и клинической ординатуры.

“Таким образом, мы можем констатировать, что наше политическое обязательство о том, что ни один студент с высокой успеваемостью не будет отчислен из университета из-за неуплаты за обучение, выполняется на 100%”, - сказал Никол Пашинян.

Правительство внесло изменения в одно из предыдущих решений с целью повышения стипендий. В результате предлагаемых изменений стипендии для учащихся послевузовского обучения будут увеличены на 35 тыс драмов: для аспирантов арменоведческих исследований стипендия составит 65 тыс драмов, для естественных и точных наук – 60 тыс драмов, для экономистов и юристов - 55 тыс драмов. Стипендия докторантам составит 65 тысяч драмов. Решение вступит в силу с 1 сентября.

Исходя из реформ в системе защиты детей, правительство внесло изменения в одно из своих предыдущих решений. Согласно изменениям, предлагается перераспределить 36,685.3 тыс драмов из 141,358.6 тыс драмов, предусмотренных для ГНКО "Ванадзорский детский дом", на остальные ГНКО с целью повышения заработной платы. В результате средняя заработная плата в детских домах общего типа составит 130,9 тыс драмов или на 23,9 тыс драмов больше текущих зарплат, а в детских домах специального типа - 174,1 тыс драмов или на 18 тыс драмов больше текущих зарплат. Решение вступит в силу с 1 мая.

Правительство приняло решение, которым предлагается бесплатно предоставлять услуги семьям военнослужащих с использованием новейших современных технологий на гарантированных государством условиях, а также регулировать вопрос компенсации лечения военнослужащих и членов их семей с помощью медицинских линейных ускорителей с энергией 15 и выше МэВ и процесс регистрации очередей бенефициаров программы “Медицинские услуги для военнослужащих, а также сотрудников спасательной службы и членов их семей”.

Решением правительства Комитету по управлению государственным имуществом министерства территориального управления и инфраструктур будет передано 74,972.4 тыс драмов с целью финансирования расходов по сохранению ЗАО “Центр производства радиоизотопов” в 2020 году.

Правительство утвердило Стратегию реформирования полиции и план действий на 2020-2022 гг. Для достижения поставленных целей, в частности, предлагаются структурные изменения в полиции Армении и уточнение функций, а также создание нового министерства. Будут созданы Патрульная служба и Центр оперативного управления. Для реализации целей и задач стратегии планируются мероприятия с конкретными и измеримыми результатами, которые в основном были отражены в проекте плана действий на 2020-2022 гг. Коснувшись стратегии, премьер-министр, в частности, отметил: “Думаю, это одна из наших самых важных реформ, и я уверен, что в результате у нас произойдут качественные, существенные изменения в области соблюдении правопорядка, борьбы с преступностью, предупреждения и предотвращения преступности”.