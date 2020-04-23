Армянские операторы связи установили единый тариф для смс-участия в памятном мероприятии 24 апреля

Проживающие в Армении и диаспоре армяне получат возможность 24 апреля отправлять смс-сообщения со своими именами, которые будут отражаться на колоннах Цицернакаберда: сообщения будут стоить 1 драм. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции заявил заместитель мэра Еревана Тигран Вирабян.

«В дни эпидемии коронавируса в 105-ю годовщину Геноцида армян из-за того, что вход в мемориал Цицернакаберда будет закрыт, имена тысяч граждан будут отображаться на колоннах Цицернакаберда. Начиная с 08:00 утра граждане Армении могут отправлять сообщения со своим именем на короткий номер 1915, а зарубежные армяне - на номер 0037433191500, чтобы подтвердить свое дистанционное участие в мероприятии. Имена граждан, отправивших сообщение, будут отражены на колоннах мемориала вечером того же дня», - сказал Вирабян, добавив, что таким образом люди обеспечат свое символическое участие.

Мэрия Еревана достигла соглашения с операторами мобильной связи о том, что сообщения будут стоить 1 драм. Вирабян уверен, что в этот день они получат сообщения об «участии» сотен тысяч граждан. Вице-мэр Еревана подчеркнул, что с каждого номера телефона можно отправить 5 имен и фамилий, и желательно, чтобы они были написаны армянскими буквами.