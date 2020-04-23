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Президент Арцаха направил телеграмму соболезнования семье Асо Тавитяна

Президент Арцаха направил телеграмму соболезнования семье Асо Тавитяна

Президент Республики Арцах Бако Саакян 23 апреля направил телеграмму соболезнования семье американского благотворителя армянского происхождения Асо Тавитяна.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Республики Арцах, в телеграмме говорится:

"С глубоким прискорбием в Арцахе узнали о смерти благотворителя, общественного деятеля, большого патриота Асо Тавитяна.

Асо Тавитян жил заботами родины, проделал большую работу по укреплению связей между Родиной и Диаспорой, сохранению армянской идентичности в Диаспоре, защите армянских интересов в разных странах.

Арцах для него имел особое значение. На протяжении многих лет по его инициативе и при непосредственном участии здесь были осуществлены разные программы, среди которых особую важность имеет сфера образования. При его содействии десятки арцахцев получили профессиональное образование в ведущих вузах мира.

Патриотичная деятельность Асо Тавитяна достойна высокой оценки и подражания.

От имени народа, властей Арцаха и от себя лично выражаю глубокие соболезнования всем родным и близким покойного, желаю стойкости и силы духа".


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