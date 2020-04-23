Президент Арцаха направил телеграмму соболезнования семье Асо Тавитяна

Президент Республики Арцах Бако Саакян 23 апреля направил телеграмму соболезнования семье американского благотворителя армянского происхождения Асо Тавитяна.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Республики Арцах, в телеграмме говорится:

"С глубоким прискорбием в Арцахе узнали о смерти благотворителя, общественного деятеля, большого патриота Асо Тавитяна.

Асо Тавитян жил заботами родины, проделал большую работу по укреплению связей между Родиной и Диаспорой, сохранению армянской идентичности в Диаспоре, защите армянских интересов в разных странах.

Арцах для него имел особое значение. На протяжении многих лет по его инициативе и при непосредственном участии здесь были осуществлены разные программы, среди которых особую важность имеет сфера образования. При его содействии десятки арцахцев получили профессиональное образование в ведущих вузах мира.

Патриотичная деятельность Асо Тавитяна достойна высокой оценки и подражания.

От имени народа, властей Арцаха и от себя лично выражаю глубокие соболезнования всем родным и близким покойного, желаю стойкости и силы духа".