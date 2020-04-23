Хзмалян призывает принять участие в мероприятиях, посвященных 105-й годовщине Геноцида армян

Несмотря на ограничения в связи с распространением коронавируса в Армении, 23, 24 апреля пройдут символические мероприятия, посвященные 105-й годовщине Геноцида армян.

“24 апреля самый чувствительный день армянского народа, поэтому необходима большая ответственность, чтобы мы смогли в контексте действующих ограничений развеять наше физическое отсутствие в Цицернакаберде. Мы не жалели сил и энергии, организуя мероприятия по такой логике, чтобы все армянство смогло обеспечить свое символическое присутствие 24 апреля в Цицернакаберде”, - как сообщает «Арменпресс», об этом на встрече с журналистами 23 апреля сказал заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Армении Ара Хзмалян.

Хзмалян напомнил, что мероприятия начинаются 23 апреля, в 21:00. В 21:00 под звон колоколов всех церквей Армении погаснут огни Еревана, областей, областных центров. Призываем также и граждан погасить свет в квартирах и, как символ единства, подтвердить свое символическое присутствие в Цицернакаберде”, - отметил замминистра.

Хзмалян сказал, что эту церемонию дани памяти они назвали “Моментом лучезарного поминовения”. Он сообщил, что 24 апреля в Цицернакаберде состоятьса официальные визиты, а вечером, с 22: 00 до рассвета, будет художественная программа, в которой творческое сообщество от имени всего народа воздаст дань памяти жертвам, исполняя музыкальные произведения и песни.

Анжела Амбарцумян