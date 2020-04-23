Джанджугазян увеличение внешнего долга считает неизбежным

Армения продолжает классифицироваться в ряду стран с низким внешним долгом, однако в условиях сложившейся ситуации увеличение долга неизбежно. Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции сказал министр финансов Армении Атом Джанджугазян, коснувшись проекта закона О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения “О государственном бюджете Республики Армения на 2020 год”

“По предложенному сценарию предполагается дефицит в 324 млрд драмов. Для финансирования дефицита в 324 млрд драмов мы рассматриваем все возможные варианты, включая привлечение кредитных средств от международных финансовых организаций - наших партнеров Международного валютного фонда, Всемирного банка и всех остальных наших партнеров. Как вариант мы рассматриваем привлечение долга посредством размещения гособлигаций на внутреннем рынке. Неизбежна смена величины долга как в абсолютном, так и в относительном смысле”, - сказал Джанджугазян.

Он подчеркнул, что для того чтобы противостоять возможным негативным развитиям создавшейся ситуации необходимо осуществление мероприятий именно этим путем. По этой логике и представлен сценарий.

Касаясь формулировки проекта закона О внесении изменения и дополнений в Закон Республики Армения “О государственном бюджете Республики Армения на 2020 год”, Джанджугазян сказал, что предлагается, чтобы правительству была предоставлена возможность иметь больший уровень гибкости для адекватного реагирования на возникающие ситуации, тем не менее, имея определенное ограничение. Это ограничение в данном случае - размер дефицита государственного бюджета - 324 млрд драмов или около 5% прогнозируемого ВВП”, - сказал он.

Правительство предложило председателю Национального собрания 28 апреля, в 11:00 часов, созвать внеочередное заседание НС. В повестку будет включен проект закона О внесении изменения и дополнений в Закон Республики Армения “О государственном бюджете Республики Армения на 2020 год”.

Анна Григорян