Снижение розничных цен на бензин и дизельное топливо продолжается: ГКЗЭК

Согласно результатам мониторинга Государственной комиссии по защите экономической конкуренции Армении, тенденция снижения розничных цен на топливо, зафиксированная в прошлом месяце у трех крупных хозяйствующих субъектов, продолжилась и в апреле. Об этом «Арменпресс» сообщили в Государственной комиссии по защите экономической конкуренции Армении.

Отмечается, что наиболее заметным является снижение цен на дизельное топливо, которое составило 20 - 40 драмов за литр.

За исследуемый период у двух хозяйствующих субъектов было зафиксировано также и снижение цен на бензин в зависимости от вида на 20 - 30 драмов, у другого крупного хозяйствующего субъекта ценовых изменений не выявлено.