Прогнозируется снижение налоговых доходов, уровень расходов сохранится

Государство в условиях сложившейся в стране ситуации пересмотрело изначально заложенные в Законе о госбюджете на 2020 год показатели, в частности, было изменено получение налоговых доходов на 169 млрд драмов меньше, однако сценарий сокращения расходов, по сути, не обсуждается. Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции сказал министр финансов Армении Атом Джанджугазян, коснувшись проекта закона О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения “О государственном бюджете Республики Армения на 2020 год”.

“Сценарий, представленный на заседании правительства, предполагает, что мы вместо реального экономического роста в 4,9%, лежащего в основе бюджета 2020 года, будем иметь 2%-й спад. Это, естественно, приведет также и к изменению величины номинального валового внутреннего продукта, что, в свою очередь, приводит к необходимости определенного пересмотра бюджетных показателей. В связи с негативными воздействиями на экономику, прогнозируется сокращение размера экономики с номинальной величиной. Если в пояснении к закону о бюджете на 2020 год прогнозируется 7 трлн 95 млрд драмов, то согласно этому прогнозу, оно составит 6 трлн 485 млрд драмов. Пересматриваются также и те показатели, которые напрямую связаны с этим, в частности, налоговые доходы, которые имеют самый большой удельный вес в составе общих доходов - около 94%”, - сказал Джанджугазян.

Он отметил, что пересмотр доходов в направлении сокращения неизбежен, учитывая, что эти доходы возникают из экономики. По словам Джанджугазяна, в рамках обсужденного сценария переоценено получение доходов на 169 млрд драмов меньше, чем было предусмотрено программой.

Министр также отметил, что когда темпы роста экономики сравнительно низкие, то налогово-бюджетная политика должна быть расширяющей. И с этой точки зрения правительство не обсуждает сценарий сокращения расходов. “Мы уверены, что сокращение расходов еще более углубит проблему. Рассматриваем, как минимум, сохранить тот же уровень. Вариант проекта - 1 трлн 855 млрд драмов, изначально по сравнению с программным показателем меньше всего на 5 млрд драмов”, - сказал он.

Правительство предложило председателю Национального собрания 28 апреля, в 11:00 часов, созвать внеочередное заседание НС. В повестку будет включен проект закона О внесении изменения и дополнений в Закон Республики Армения “О государственном бюджете Республики Армения на 2020 год”.

Анна Григорян