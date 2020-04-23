МВД Италии готовится вновь разрешить похоронные церемонии. REGNUM

В ближайшее время МВД Италии предложит правительству страны пересмотреть ограничения на проведение похоронных церемоний, сказала в интервью Avvenire в четверг, 23 апреля, глава ведомства Лучана Ламоргезе.

Нынешняя ситуация, когда из-за введенных вследствие эпидемии ограничительных мер участие близких в похоронах не допускается, является «по-человечески неправильной», сказала Ламоргезе.

22 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о приостановке работы всех предприятий страны, кроме стратегических, а также всех учреждений торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов.