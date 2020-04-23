Вопрос Геноцида армян затрагивается и в Армении, и в диаспоре: Милитонян

Вопросы, проблемы, касающиеся Геноцида армян, постоянно затрагивались и затрагиваются как в в литературе Армении, так и в литературе диаспоры.

Об этом в беседе с корреспондентом «Арменпресс» сказал председатель Союза писателей Армении Эдвард Милитонян.

“Западноармянская литература после геноцида в основном продолжилась в диаспоре, ее основной темой был геноцид. Спасшиеся от геноцида писатели, обосновавшиеся на чужбине, писали обращенные к миру аналитические, размышляющие материалы и произведения о потерянной Родине, о тоске по ней. Потом пришло поколение, которое о Геноциде армян слышало от родителей. Часть из них писала на армянском языке, другая часть - на иностранном. Потом пришло другое поколение, которое пишет услышанное от бабушек и дедов”, - отметил Милитонян.

По его словам, такими писателями являются Варужан Восканян, который написал книгу “Книга шепотов”, автор романа “Девушки песчаного замка” Крис Бохджалян и другие.

Милитонян подчеркнул, что в годы Советского Союза Чаренца и Исаакяна в своих произведениях затрагивали тему Геноцида армян. “После трагической смерти Чаренца к вопросу обращались Исаакян, позже Маари. После них Шираз, Зарян, Севак, Геворг Эмин, Сильва Капутикян, Ваагн Давтян, Степан Аладжаджаджян, Грачья Кочар, затем Мушег Галшоян, Размик Давоян и другие”, -представил председатель Союза писателей.

Эдвард Милитонян добавил, что за ними последовало и их поколение, говоря о Геноциде армян в в поэзии и в прозе. Гукас Сирунян, я, Вреж Исраелян, Роланд Шароян, Алис Ованнисян, Григор Джаникян, Ваагн Григорян и другие. Эта тема приобретает новые цвета, получает новые глубины. В национальном облике, национальном мышлении тема Геноцида армян очень решительна”, - заключил Милитонян.

Анжела Амбарцумян