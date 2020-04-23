Премьер-министр провинции Онтарио выступил с заявлением в связи со 105-летием Геноцида армян

Премьер-министр канадской провинции Онтарио Даг Форд выступил с заявлением, посвященным 105-й годовщине Геноцида армян. Как передает «Арменпресс», Форд отметил, что он скорбит по жертвам и вспоминает тех, кто был изгнан из своих домов.

“Для меня большая честь приветствовать членов армянской общины и всех, кто чтит память жертв Геноцида армян 1915 года. Я хочу выразить признательность Комитету памяти жертв Геноцида армян в Торонто за повышение осведомленности об этом важном событии

Сегодня мы чтим память жертв Геноцида армян. Мы скорбим о тех, кто трагически погиб в темное время истории, и помним тех, кто был изгнан из своих домов. Это торжественное мероприятие является напоминанием о необходимости в дальнейшем строить такой мир, который был бы свободен от насилия и несправедливости. Я говорю это вам как премьер-министр штата, который ценит разнообразие и придает большое значение созданию мирного и гармоничного общества”, - сказал премьер-министр штата Онтарио.

Палата общин Канады решениями 1996 г. и в 2004 г. признала Геноцид армян. Сенат Канады в 2003 г. принял решение, признающее Геноцид армян.

Геноцид армян признали канадские провинции Онтарио, Квебек и Британская Колумбия.

Норайр Шогикян