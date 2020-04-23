Адвокат представил новое ходатайство об отмене ареста Роберта Кочаряна

Адвокат второго президента Армении Роберта Кочаряна Ованнес Худоян представил новое ходатайство в суд общей юрисдикции города Еревана с просьбой отменить арест Роберта Кочаряна.

Как сообщает «Арменпресс», основанием для нового ходатайства послужили эпидемия коронавирусной болезни в стране и опасность заражения Кочаряна, учитывая, что он находится в возрастной группе риска.

Адвокат также обратился к председателю суда общей юрисдикции Еревана с просьбой о передаче представленного ходатайства другому судье.

Очередное судебное заседание по делу Роберта Кочаряна и других состоится 8 мая. Судья Анна Данибекян, которая с 13 марта находилась в отпуске, 17 апреля вышла на работу и вновь оформила отпуск с 20 апреля по 7 мая.

Карен Хачатрян