Фактическое выполнение госбюджета в первом квартале составило 349 млрд драмов: председатель КГД

Фактическое выполнение доходов госбюджета в первом квартале составило 349 млрд драмов против запланированных 340 млрд драмов.

Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции сказал председатель Комитета по государственным доходам Давид Ананян, касаясь вопроса о сборах бюджета.

“Фактическое исполнение госбюджета в первом квартале составило 349 млрд драмов, по сравнению с 299.5 млрд прошлого года. Однако в первом квартале этого года программный показатель был запланирован на 340 млрд драмов, следовательно, мы перевыполнили утвержденный программный показатель на 9.5 млрд”, - сказал Ананян.

Он отметил, что по сравнению с 2018 годом эти показатели перевыполнения намного значимее, однако, Ананян подчеркнул, что лучше сосредоточиться на будущих планах. Он напомнил, что правительство на заседании 23 апреля обсудило законопроект О внесении изменений в Закон “О Государственном бюджете”, который будет обсужден и в НС. Например, мы предусмотрели, снижение налоговых доходов государственного бюджета. Первый квартал - очень хороший импульс, однако в плане формирования будущего и сбора будущих налоговых доходов остается много неопределенностей”, - сказал председатель КГД.

Правительство Армении на внеочередном заседании 13 апреля приняло решение о продлении срока чрезвычайного положения, объявленного 16 марта 2020 года, еще на 30 дней, с 17:00 14 апреля 2020 года до 17:00 14 мая 2020 года. В стране действует режим строгих ограничений.

Анна Григорян