Степан Цатурян назначен заместителем министра высокотехнологичной промышленности
15:15, 23 Апрель, 2020
Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна Степан Цатурян назначен заместителем министра высокотехнологичной промышленности Армении. Как передает «Арменпресс», решение премьер-министра опубликовано на сайте правительстве Армении e-gov.am.
“Руководствуясь ч. 1 ст. 9 Закона Республики Армения “Об общественной службе”, назначить Степана Цатуряна заместителем министра высокотехнологичной промышленности”, - говорится в решении премьер-министра.
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