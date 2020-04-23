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Степан Цатурян назначен заместителем министра высокотехнологичной промышленности

Степан Цатурян назначен заместителем министра высокотехнологичной промышленности

Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна Степан Цатурян назначен заместителем министра высокотехнологичной промышленности Армении. Как передает «Арменпресс», решение премьер-министра опубликовано на сайте правительстве Армении e-gov.am.

“Руководствуясь ч. 1 ст. 9 Закона Республики Армения “Об общественной службе”, назначить Степана Цатуряна заместителем министра высокотехнологичной промышленности”, - говорится в решении премьер-министра.


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БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1

https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
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