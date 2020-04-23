В Греции продлили ограничения по коронавирусу. РИА Новости

Все ограничительные меры, введённые в Греции для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19, продлеваются на неделю, до 4 мая, сообщил официальный представитель правительства страны Стелиос Петсас на брифинге в четверг.

В Греции 27 апреля должны были истечь различные ограничения, введенные с середины марта. В стране не работает большинство предприятий, запрещен бесцельный выход из дома и передвижение на автомобилях.

"Сегодня я объявляю, что все ограничительные меры, которые действуют до 27 апреля, продлеваются на неделю, до 4 мая. В начале следующей недели премьер-министр Кириакос Мицотакис обратится к грекам и представит план правительства на следующий период", - сказал Петсос.

Он заявил, что переход к нормальной жизни будет медленным, постепенным, разбит на фазы, рассчитанные май-июнь.

"К каждой фазе мы будем переходить от недели к неделе", - сказал Петсас.

По его словам, это сделано для того, чтобы не ухудшилась ситуация с коронавирусом, которая в Греции намного лучше, чем в соседних странах.