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Симфонический оркестр почтил память жертв Геноцида армян

Симфонический оркестр почтил память жертв Геноцида армян

Государственный симфонический оркестр Армении (художественный руководитель и главный дирижер Сергей Смбатян) в 105-ю годовщину Геноцида армян выступил с концертом, посвященным памяти жертв геноцида.

Как передает «Арменпресс», в видеоматериале, опубликованном на официальной странице Facebook, оркестр исполняет “Ноктюрн” Эдуарда Багдасаряна.

Этим исполнением оркестр присоединяется к мероприятиям к 105-летию Геноцида армян. Таким образом, оркестр воздал дань памяти всем тем, кто погиб в 1915 - 1923 гг. “Помним и требуем”.


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БелТА

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