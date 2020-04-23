Симфонический оркестр почтил память жертв Геноцида армян

Государственный симфонический оркестр Армении (художественный руководитель и главный дирижер Сергей Смбатян) в 105-ю годовщину Геноцида армян выступил с концертом, посвященным памяти жертв геноцида.

Как передает «Арменпресс», в видеоматериале, опубликованном на официальной странице Facebook, оркестр исполняет “Ноктюрн” Эдуарда Багдасаряна.

Этим исполнением оркестр присоединяется к мероприятиям к 105-летию Геноцида армян. Таким образом, оркестр воздал дань памяти всем тем, кто погиб в 1915 - 1923 гг. “Помним и требуем”.